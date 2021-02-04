От коронавиурса привиты более 15,5 тысяч жителей Красноярского края

В Красноярском крае поставлено 15 613 прививок от коронавируса. Двумя компонентами вакцины, которые дают защиту от ковида, привиты только 1809 человек. Всем остальным – их 13 804 человека – пока поставили только первую прививку. На этой неделе в регион поступило еще 15 тысяч доз, которые распределяют по 56 медицинским учреждениям.

«Для транспортировки и хранения вакцины в крае используется склад «холодовой цепи» АО «Губернские аптеки». Чтобы обеспечить готовность к одномоментному приему количества доз вакцины, необходимого для обеспечения охвата вакцинацией 30 % взрослого населения, на складе переоборудовали имеющуюся холодильную камеру. Транспортируется вакцина в авторефрижераторах или в специализированных термоконтейнерах», - пояснили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве сообщили, что в этом году медики планируют привить от коронавируса около миллиона жителей Красноярского края. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Записаться на прививку можно в регистратуре, через сайт web-registratura.ru или госуслуги. Напомним, что вакцинация проходит в два этапа. Вторую прививку нужно поставить на 21-ый день после первой.