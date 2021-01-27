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321 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Красноярском крае

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Красноярск
15:40 27 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В крае за минувшие сутки зафиксирован еще 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них в краевом центре официально заразились 89 человек, 26 заболевших в Ачинске и 19 новых случаев в Назарове.

Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярске и крае зарегистрировано 55 184 лабораторно подтвержденных случаев опасной болезни.

К сожалению, еще 28 человек скончались от осложнений, которые вызывает COVID-19. Теперь общее количество умерших составляет 2 244 человека.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 287 человек, в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений региона. Суммарное количество выздоровевших граждан составляет 50 792 человека.  

Кроме того, сейчас под медицинским наблюдением на дому находятся 7 816 человек (в том числе 477 потенциально заболевших, взятые под контроль за минувшие сутки). Снято с наблюдения и карантина немного больше – 499 человек. 

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста остается на уровне 0,6%. Этот показатель сохраняется на протяжении нескольких недель.   

Отметим, сейчас регион продолжает оставаться на 8 месте в России по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.

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