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В Красноярском крае еще 26 человек скончались от COVID-19

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Красноярск
15:39 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано еще 324 новых случая заражения COVID–19. Из них в Красноярске официально заразились 86 человек.

Таким образом, с начала мировой пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 54 863 лабораторно подтвержденных случаев опасной болезни.

Вместе с тем, еще 26 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество летальных исходов составляет 2 216 случаев.

Кроме того, полностью выздоровели еще 294 человека, в настоящее время они выписаны из больниц региона. Теперь суммарное количество излечившихся граждан составляет 50 505 человек.  

Также в настоящее время под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 7 838 человек (в том числе 491 новое контактное лицо за минувшие сутки). Снято с наблюдения и карантина 365 человек. 

Отметим, сейчас Красноярский край продолжает находиться на 8 месте в стране по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.

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