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Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае увеличилось еще на 315 человек

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Красноярск
15:03 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 316 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе официально подтверждено 50 334 случаев.

Больше всего случаев зарегистрировано в краевой столице – 82 человека, в Ачинске, как и вчера 25 новых случаев, в Норильске 20 и Канске 19.

К сожалению, еще 17 жителей края умерли от осложнений COVID-19. Общее количество смертельных случаев теперь составляет 1 887 человек.

Однако, еще 550 человек вылечились и в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений края. Всего в регионе выздоровело ровно 46 000 человек.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что суточный темп прироста по-прежнему находится на уровне 0,6%.

Кроме того, под наблюдением медработников на дому продолжают оставаться 6 375 контактных лиц, это число ежедневно сокращается. За минувшие сутки взяты на контроль 365 человек, а снято с наблюдения – 669 жителей Красноярского края.

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