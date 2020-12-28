«Мы думали, что такого оборудования не будет никогда»

Красноярский край отличается хорошей оснащенностью больниц медоборудованием, необходимым для лечения коронавируса. Однако ситуация различается от района к району. Для многих удаленных территорий приобретение необходимой техники остается проблемой. И в этом случае навстречу медикам идут крупнейшие предприятия региона. Например, «Приангарский ЛПК» недавно оплатил установку аппарата КТ в Кежемской районной больнице.

Эпидемиологическая ситуация в Красноярском крае остается сложной. Уже второй месяц подряд здесь регистрируется более 320 случаев заражения за сутки, а в отдельные пиковые периоды показатель достигает 670. Каждый день от коронавируса гибнут люди: в среднем это около 20 человек, но в декабре были эпизоды, когда число летальных исходов за день превысило за 50.

Ситуация в регионе — не самая критичная в целом по стране, однако тяжелее средних показателей. В последние дни Красноярский край находится в первой десятке в списке территорий РФ по числу выявленных случаев. Всего же лабораторно подтвержден ковид почти у более чем 45 тысяч красноярцев.

По официальным данным министерства здравоохранения Красноярского края, здесь развернуто 6980 коек, основная часть которых приходится на столицу региона — 3754. На прошедшем недавно заседании комитета по охране здоровья регионального Законодательного собрания представитель минздрава озвучил, что коечный фонд в крае занят на 71,5%, а в Красноярске — на 72,9%. Впрочем, непростая ситуация сложилась не только в столице региона. Высокая занятость коек отмечается в Норильске, Железногорске, Сосновоборске, Дивногорске, Тасеевском районе. Задача отягощается действующими нормативами — резерв свободных коек должен составлять минимум 20%. Свои сложности есть на севере края, в Хатанге, Байките, Туруханском районе – здесь приходится применять санитарную авиацию.

Однако зарезервировать койки в больницах мало — необходимо обеспечить их необходимым оборудованием. И действительно, в лечебные учреждения поставлены 694 аппарата ИВЛ, 188 из которых сейчас задействованы. Всего же кислородом обеспечены больше 3 тысяч коек. В больницы постоянно поставляется медицинский кислород от пятерых красноярских производителей, а также установлены кислородные концентраторы.

В регионе развернуто 18 амбулаторных центров КТ, причем две трети из них — за пределами Красноярска и его пригородов. Каждый день здесь проводится до 430 исследований. Количество лабораторий, где ведется диагностика COVID-19, увеличено с одной до 13.

Активно внедряются и телемедицинские технологии. С использованием этого инструмента проведено больше 5 тысяч консультаций, в том числе более 2 тысяч — с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Однако при всех усилиях властей кардинального улучшения ситуации пока не происходит. Неудивительно, что помощь лечебным учреждениям по своей инициативе начинают оказывать многие — от рядовых граждан, которые в качестве волонтеров на собственных автомобилях возят врачей на вызовы, до крупнейших компаний региона, помогающих госпиталям с оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Один из последних ярких примеров — приобретение системы компьютерной томографии для Кежемской районной больницы. Покупку взяло на себя расположенное в Кодинске ООО «Приангарский ЛПК» (ПЛПК), направив на это почти 25 млн рублей.

Отношения предприятия с этим медицинским учреждением длятся не первый год. Медики именно Кежемской больницы проводили для лесозаготовителей просветительскую работу о пользе прививок от гриппа, а также последующую вакцинацию. Неудивительно, что ПЛПК откликнулся на просьбу больницы о помощи.

Потребность госпиталя в таком аппарате была очевидной: расстояния от Кодинска до Красноярска составляет около 700 километров, и в условиях коронавируса такой путь автомобильным транспортом выдержит далеко не каждый пациент. При этом только компьютерная томография позволяет выявить объем поражения легких — основного осложнения при COVID-19. Впрочем, коронавирус обнажил и ранее существовавшие в районе проблемы: из-за отсутствия аппарата КТ здесь долгие годы наблюдалась высокая смертность от инсульта — около 73%, а также устрашающие показатели по числу запущенных случаев рака легких. Главный врач районной больницы Евгений Захаров признается, что до последнего времени был уверен – ситуацию вряд ли удастся переломить, ведь поставки такого оборудования не значилось даже в долговременных планах. Однако сотрудничество с «Приангарским ЛПК» позволило переломить ситуацию.