В регионе вновь зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае (без учета закрытых Железногорска и Зеленогорска) за минувшие сутки зафиксировано еще 335 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Красноярске официально заболели 78 человек, еще 21 человек заболел в Минусинске, 18 случаев выявили в Назарове и 17 случаев зарегистрировано в Норильске. В Железногорске 87 новых заболевших, в Зеленогорске 41 новый пациент.

Теперь с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае зарегистрировано 42 253 случая опасной болезни.

Еще 15 человек погибли от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество смертельных случаев составляет 1 464 человека.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 453 человека. В настоящее время они выписаны из больниц. Таким образом, суммарное количество выздоровевших жителей теперь составляет 34 453 человека.

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 003 человека (в том числе 751 новых пациентов за прошедшие сутки). Снято с наблюдения 827 человек.