В Красноярском крае еще 14 человек скончались от коронавируса

В регионе за последние сутки зафиксирован еще 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. В том числе, в Красноярске заразились 78 человек, в Норильске 31, в Ачинске 21. Всего с начала мировой пандемии официально зарегистрировано 37 899 случаев заболевания.

Еще 14 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов теперь составляет 1 225 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают 11 408 человек, в том числе 827 человек было взято под контроль врачей за последние сутки, 837 человек снято.

За последние сутки полностью выздоровели 352 человека (всего 30 379 пациентов), они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста остается на уровне 0,9%. Красноярский край находится на 12 месте среди всех регионов РФ по суточному приросту заболевших.