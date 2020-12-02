В Красноярском крае зарегистрировано 335 новых заболевших коронавирусом

В регионе за последние сутки выявлено 335 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в краевом центре официально заболели 88 человек. Теперь общее количество составляет 36 903 только зарегистрированных случаев (без учета закрытых Железногорска и Зеленогорска).

За прошедшие сутки умерло еще 20 жителей региона. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 160 случаям. Полностью выздоровели, как и вчера, 334 жителя региона, в настоящее время они выписаны из медучреждений края. Общее количество выздоровевших – 29 333 пациента.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста по-прежнему остается на уровне 0,9%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 11 309 жителей края (+849 человек за сутки). Снято с наблюдения 703 человека.

В ЗАТО Железногорск сегодня был зафиксирован прирост по заболевшим – 88 зарегистрированных случаев. В Зеленогорске – 52 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Напомним, эти города не входят в общекраевую статистику.

За все время с начала мировой пандемии на территории края было проведено 1 796 1566 тестов на COVID-19.

В целом в России за последние сутки было зарегистрировано 25 345 новых случаев коронавируса.