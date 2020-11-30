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Учителей в Красноярском крае проверят на антитела к COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
10:50 30 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минздрав разослав по красноярским школам приказ об обязательном тестировании учителей на антитела к COVID-19. В управлении образования администрации Красноярска сообщили, что исследование пройдут полторы тысячи педагогов. Забор крови будет осуществляться в медицинских кабинетах при школах. Сдавать анализы будут учителя младших классов, которые сейчас работают с детьми очно, а также педагоги, которые много контактируют с учениками, передает радио «Красноярск-Главный». Анализ на антитела показывает, сталкивался ли человек с коронавирусом.

Напомним, что до 5 декабря ученики 5 - 11 классов в Красноярске учатся дистанционно. В очной форме проходят занятия только у школьников младших классов.

 

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