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За минувшие сутки в Красноярском крае выявили еще 335 случаев коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
17:27 29 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировали 335 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших с начала мировой пандемии теперь составляет 35 898 человек.

335 жителей края полностью выздоровели и выписаны из медучреждений региона. Общее количество выздоровевших – 28 330. К сожалению, еще 25 случаев заражения коронавирусом закончились летальным исходом, количестве смертей теперь составляет 1 095 погибших.

В настоящее время 11 023 жителя Красноярского края находятся под медицинским наблюдением, 912 из них взяли на контроль за последние сутки.

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