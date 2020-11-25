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В Железногорске вновь более 100 случаев заболеваний COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
12:22 25 Ноября 2020
в красноярском крае, железногорск, вирус, эпидемия, здравоохранение, здоровье, выздоровление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В ЗАТО Железногорск за последние сутки зафиксировано 106 новых случаев заболеванием коронавирусом. Об этом рассказали в администрации города.

За последние сутки выздоровели 74 пациента, под наблюдение врачей попали 76 горожан, они находятся на самоизоляции. 187 железногорцев вышли из карантина.

Таким образом, в закрытом городе с начала пандемии подтвердилось 3 227 случаев заболевания «ковидом», из них 2 421 человек полностью выздоровели.

Напомним, закрытые города Красноярского края не входят в общерегиональную статистику по заболеваемости коронавирусом.

 

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