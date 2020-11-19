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Красноярцы столкнулись с новым диагнозом «постковидный синдром»

Главная Здоровье
Красноярск
10:53 19 Ноября 2020
в красноярске, здоровье, вирус, эпидемия, здравоохранение, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярка Дарья Мосунова рассказала о диагнозе «постковидный синдром», который ей поставили в поликлинике. Пациентка жаловалась на температуру в 37 градусов, которая сохраняется у нее второй месяц. Еще слабость и проблемы с сосудами. По словам женщины, она не единственная, кто столкнулся с такой симптоматикой. При этом у медиков пока нет официальных схем, как лечить болезнь.

«Сегодня в очереди нас было человек 15. И у всех постковидный. Люди переболели в легкой форме и средней. Симптомы. Слабость сильная, у кого давление, сердце практически у всех болит, проблемы с ногами (тромбоз), проблемы с почками. Проблемы с сосудами мозга. Проблемы с нервной системой - не могут спать, депрессия...Короче, армия инвалидов. Причем люди то возраста 40-45-55 лет... И у всех поражение сосудов», - пишет в «Фэйсбуке» Дарья Мосунова.

Заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина в ходе прямой линии с горожанами не исключила, что симптоматика связана с фиброзом легких, который формируется после пневмонии. После коронавируса чиновница посоветовала заниматься лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой.

Фото: страница Дарьи Мосуновой в Facebook

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