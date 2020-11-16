В регионе 327 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Красноярске зарегистрировано 75 новых случаев.

Всего со старта мировой пандемии в регионе зафиксировано 31 553 подтвержденных диагноза. За последние сутки выписано из больниц 321 пациент, всего выздоровело 24 022 человека. Еще 13 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 838 человек.

Под наблюдением врачей находятся 8 544 человека (+815 новых пациентов за последние сутки). Сняли с наблюдения 775 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 25 и 18 новых заболевших соответственно. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения.