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Минздрав обновил нормативы для врачей на прием пациентов

Главная Здоровье
Красноярск
10:00 10 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Минздрав установил нормативы для врачей по времени приема пациентов. Приказ, вступивший в силу с 9 ноября, регламентирует работу медиков шести специальностей. Дольше всего осматривать пациентов могут врачи-фтизиатры, которые занимаются профилактикой и лечением туберкулеза, –35 минут. Прием у хирурга не должен занимать больше 26 минут, а у онколога не больше 23 минут. Инфекционист и гематолог должны завершить осмотр пациентов за 20 минут.

Если визит пациента носит профилактический характер, то время приема сокращается на 10-20 процентов у фтизиатров, а у всех остальных докторов – на 30-40 процентов. Исходя из этих нормативов, будет рассчитываться нагрузка и организация труда врачей.


 

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