Красноярские хирурги пересадили часть малоберцовой кости в руку пациента

Доктора микрохирургического отделения краевой больницы пересадили часть малоберцовой кости в руку пациента. У мужчины образовался дефект локтевой кости и мягких тканей после огнестрельного ранения предплечья. Врачи говорят, что с такими травмами рука больше бы не функционировала. Для решения проблемы пациенту пересадили 12 сантиметров малоберцовой кости на сосудах с кожно-жировым лоскутом и зафиксировали блокирующей 3,5 мм пластиной Synthes, об этом в соцсетях сообщил хирург Вадим Кеосьян. Однако на утро у пациента появились осложнения.

«На утро – гематома и тромбоз венозного анастомоза. Вторая операция – шов новой вены. Но беды на этом не закончились – наступил некроз дистальной части кожного лоскута. Как раз той части, которая прикрывала конец металлической пластины. Сделана третья операция за одну госпитализацию – транспозиция местного кожного лоскута с кожной пластикой с плеча», - рассказал Вадим Кеосьян.

Функция ноги, с которой взята малоберцовая кость, не повреждена. На руке врачам еще предстоит выполнить операции по пластике сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев.