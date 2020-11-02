2 ноября
Красноярск
погода +2 °C
80.57
 
€ 93.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские хирурги пересадили часть малоберцовой кости в руку пациента

Главная Здоровье
Красноярск
19:45 2 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Доктора микрохирургического отделения краевой больницы пересадили часть малоберцовой кости в руку пациента. У мужчины образовался дефект локтевой кости и мягких тканей после огнестрельного ранения предплечья. Врачи говорят, что с такими травмами рука больше бы не функционировала. Для решения проблемы пациенту пересадили 12 сантиметров малоберцовой кости на сосудах с кожно-жировым лоскутом и зафиксировали блокирующей 3,5 мм пластиной Synthes, об этом в соцсетях сообщил хирург Вадим Кеосьян. Однако на утро у пациента появились осложнения.

«На утро – гематома и тромбоз венозного анастомоза. Вторая операция – шов новой вены. Но беды на этом не закончились – наступил некроз дистальной части кожного лоскута. Как раз той части, которая прикрывала конец металлической пластины. Сделана третья операция за одну госпитализацию – транспозиция местного кожного лоскута с кожной пластикой с плеча», - рассказал Вадим Кеосьян.

Функция ноги, с которой взята малоберцовая кость, не повреждена. На руке врачам еще предстоит выполнить операции по пластике сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске от коронавируса скончалась преподавательница СибГУ

В Красноярске от коронавируса скончалась преподавательница СибГУ

2 Ноября 2020 г.
Ирине Лысенко было 43 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае почти 300 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае почти 300 новых случаев заражения COVID-19

2 Ноября 2020 г.
Количество заболевших за сутки бьет рекорды
Новости Красноярска: С завтрашнего дня будут запрещены торжества в кафе и ресторанах

С завтрашнего дня будут запрещены торжества в кафе и ресторанах

2 Ноября 2020 г.
Глава региона внес изменения в свой указ
Новости Красноярска: В Красноярске добровольцы проходят повторную вакцинацию от COVID-19

В Красноярске добровольцы проходят повторную вакцинацию от COVID-19

2 Ноября 2020 г.
Прививку ставят 42-м пациентам
Новости Красноярска: Красноярский край прирос еще почти на 300 заразившихся коронавирусом

Красноярский край прирос еще почти на 300 заразившихся коронавирусом

1 Ноября 2020 г.
Из них в Красноярске – 74
Новости Красноярска: В регионе 293 новых случая заражения коронавирусом

В регионе 293 новых случая заражения коронавирусом

31 Октября 2020 г.
Количество заболевших по-прежнему превышает количество выздоровевших
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Кирилл Набутов: «Красноярск — одна из столиц свободного российского телевидения»

Кирилл Набутов: «Красноярск — одна из столиц свободного российского телевидения»

2 Ноября 2020 г.
О судьбах страны, красноярском телевидении и отечественном футболе
Новости Красноярска: Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

2 Ноября 2020 г.
От теплоисточников питались более 460 зданий
Новости Красноярска: СФУ в честь своего 14-летия дарит подарки

СФУ в честь своего 14-летия дарит подарки

2 Ноября 2020 г.
В университете разработали обширную подарочную программу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru