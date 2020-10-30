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Кардиологическое отделение ФМБА закрыто на карантин

Главная Здоровье
Красноярск
11:30 30 Октября 2020
эпидемия, вирус, здоровье, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Кардиологическое отделение ФМБА на улице Коломенская приостановило работу из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди пациентов. Об этом сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на главврача Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Александра Фетисова. У нескольких больных коронавирус обнаружили в процессе лечения в кардиологии. Проблема возникла, несмотря на то, что перед плановой госпитализацией все предоставили отрицательный тест на COVID-19. Теперь в медучреждении необходимо провести санобработку.

«Все контактные были перераспределены на амбулаторное или стационарное лечение. Медицинский персонал выведен для работы либо в инфекционных госпиталях, либо в амбулаторные службы. По мере нормализации обстановки работа отделения будет восстановлена», - сообщил Александр Фетисов.

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