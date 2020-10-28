В хирургии 20-й больницы временно приостановили прием пациентов

В хирургическом отделении 20-й межрайонной больницы имени И.С. Берзона приостановлен прием взрослых плановых пациентов. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Решение принято региональным минздравом. Кроме того, для пациентов будет временно закрыто колопроктологическое отделение, ограничен плановый прием в торакальное и отоларингологическое отделения. Все ограничения будут действовать до 9 ноября текущего года.

Исключением станут пациенты, у которых подозрения на злокачественные новообразования или впервые выявленные ЗНО.

В краевом минздраве сообщили, что красноярцы, которые были запланированы операции до 9 ноября следует позвонить в медицинское учреждение за разъяснениями.

Фото: krasgkb20.ru