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В регионе 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Главная Здоровье
Красноярск
14:54 22 Октября 2020
общество, вирус, здоровье, эпидемия, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 248 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным краевого оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 23 944 подтвержденных диагноза, из них 17 209 человек были вылечены (185 человек за последние сутки) и 615 случаев закончились летальным исходом (3 смерти за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вновь составил 1,0%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 5 524 человек (плюс 456 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 331 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 166 283 теста на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений. 

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