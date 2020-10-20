Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Глава Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо и работает из дома в телефонном режиме. ⠀

«Вы сами видите – я стараюсь всегда ходить в маске, пользуюсь санитайзерами, мою руки, но тут сработал семейный фактор. Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих.

Друзья, берегите себя! Старайтесь следовать простым правилам профилактики, это помогает снизить риск заболевания. И следите, пожалуйста, за своими детьми, порой они ведут себя беспечно», - написал градоначальник.