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Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
12:22 20 Октября 2020
мэр, эпидемия, вирус, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо и работает из дома в телефонном режиме. ⠀

«Вы сами видите – я стараюсь всегда ходить в маске, пользуюсь санитайзерами, мою руки, но тут сработал семейный фактор. Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих.

Друзья, берегите себя! Старайтесь следовать простым правилам профилактики, это помогает снизить риск заболевания. И следите, пожалуйста, за своими детьми, порой они ведут себя беспечно», - написал градоначальник.

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