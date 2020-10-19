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В Красноярском крае 218 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
17:00 19 Октября 2020
вирус, эпидемия, в красноярском крае, здравоохранение, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 23 195 подтвержденных диагнозов, из них 16 703 человека было вылечено (104 человека за последние сутки) и 602 случая закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста снизился до 0,9%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 936 человек (плюс 479 человек), за последние сутки снято с наблюдения 230 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 136 477 тестов на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.  

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