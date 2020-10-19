В Красноярском крае 218 новых случаев заражения COVID-19

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 23 195 подтвержденных диагнозов, из них 16 703 человека было вылечено (104 человека за последние сутки) и 602 случая закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста снизился до 0,9%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 936 человек (плюс 479 человек), за последние сутки снято с наблюдения 230 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 136 477 тестов на коронавирус.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.