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Стационары для больных COVID-19 в Красноярском крае заполнены на 76%

Главная Здоровье
Красноярск
17:30 15 Октября 2020
здоровье, вирус, здравоохранение, общество
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Инфекционные госпитали Красноярского края, которые были созданы на базе медучреждений для лечения пациентов с COVID-19, заполнены на 76%. В регионе развернуто 3100 коек для больных коронавирусом, с каждым днем свободных мест остается все меньше. Темп прироста за сутки – 0,9%. Самый высокий уровень заболеваемости в Красноярске, Ачинске, Дивногорске, Шарыпово, Минусинске, Лесосибирске и в Курагинском районе, сообщает Минздрав.

«С учетом роста количества пациентов начата работа по увеличению коечной мощности инфекционных госпиталей. В настоящее время дополнительно задействован на оказание медицинской помощи временный инфекционный госпиталь краевой клинической больнице на Рокоссовского, развернут госпиталь в Красноярской межрайонной клинической больнице №4, а также 150 коек в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА», – отметили в ведомстве.

Для работы в поликлиниках привлекут студентов и ординаторов медицинских вузов и техникумов. Также увеличат количество сотрудников в лабораториях. В Красноярском крае почти 700 аппаратов для искусственно вентиляции легких – они необходимы больным с осложнениями.

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