В регионе 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 21 049 подтвержденных диагноза, из них 15 826 было вылечено (87 человека за последние сутки) и 568 случая закончились летальным исходом (3 случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста составил 0,8%.

По состоянию на сегодняшний под наблюдением врачей находятся 2 964 человека (плюс 332 человек), за последние сутки снято с наблюдения 183 человека.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в регионе было проведено 1 034 366 тестов.

Напомним, что Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений.