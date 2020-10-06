В текущем месяце «Поезд здоровья» посетит 8 железнодорожных станций

В региональном министерстве здравоохранения сообщили о маршруте и расписании работы передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий» в текущем месяце.

Так, с 9-10 октября передвижной «поезд здоровья» будет работать на станции Междуреченск, затем на следующий день продолжит работу на станции Теба, после чего 12 октября узкие специалисты будут консультировать пациентов на станции Балыксу. На станции Бискамжа врачи будут работать два дня — с 13 по 14 октября. Затем консультативно-диагностический центр отправится на станцию Биркчул и пробудет там 15-16 октября, в Аскизе "поезд" остановится на три дня — 17-19 октября, на станции Мана предусмотрена остановка с 20 по 21 октября, а на станции Кравченко – 22 октября.

Стоит напомнить, что ранее было принято решение приостановить работу «поезда здоровья» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, в региональном министерстве напомнили, что теперь обязательным условием для всех посетителей является ношение защитной маски и измерение температуры на входе. А в самом вагоне может находиться не более 10 человек.