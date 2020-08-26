Педиатры 20-й больницы вернулись к плановому приему пациентов после пандемии

Педиатрическая служба 20-й больницы в Красноярске возобновила плановый прием пациентов. Последние четыре месяца детям оказывали только экстренную помощь. Юных красноярцев со среднетяжелыми и тяжелыми формами пневмонии принимали на базе соматического корпуса больницы, напомнили в краевом Минздраве.

Сейчас все детские отделения начали работать в прежнем режиме.

«Теперь на госпитализацию в детское кардиоревматологическое отделение, педиатрическое отделение и отделение для недоношенных детей и детей до года можно попасть не только по неотложной помощи, но и в плановом порядке по всем профилям: патология новорожденных, нефрология, кардиология, ревматология, эндокринология и другим», - отменили в ведомстве.

При госпитализации в больницу родителям и детям придется сделать справку, подтверждающую, что они не болеют COVID-19.

Добавим, плановый прием по профилю «педиатрия» открыт в красноярской городской детской больнице №8 и НИИ медицинских проблем Севера.