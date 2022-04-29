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Холдинг «Интеррос» покупает 35% доли Олега Тинькова в TCS Group

Главная Финансы
Красноярск
09:38 29 Апреля 2022
финансы, экономика, банки, общество, в россии, в мире
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Холдинг Владимира Потанина «Интеррос» покупает 35% доли Олега Тинькова в TCS Group. 

Как сообщил на сообщает Олег Тиньков сделка одобрена Центробанком.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил Олег Тиньков.

После новости о том, что «Интеррос» выкупил долю в 35% в TCS Group, принадлежавшую ранее трасту семьи Олега Тинькова, взлетели на 10% с ₽2501 до ₽2740 расписки TCS Group. Взлет цены на бумаги произошел в течение нескольких минут.

Фото: соцсети Олега Тинькова 

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