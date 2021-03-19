Администрация Красноярска берет в кредит почти 3 млрд рублей

Администрация Красноярска берет новые кредиты по сниженной ставке. На сайте госзакупок размещены аукционы на предоставление невозобновляемых кредитных линий на 2,2 млрд рублей под максимальную ставку 6,25% годовых.

В рамках возобновляемых кредитных линий планируется привлечь полмиллиарда рублей под максимальную ставку 6,17% годовых. Сроки всех кредитов – два года. Новые займы мэрия оформляет для снижения долговой нагрузки на бюджет города.

«Привлекаемые средства будут направлены на погашение действующих кредитов города с более высокой процентной ставкой. В результате проведения указанных мероприятий объем муниципального долга города не увеличится, напротив, расходы на его обслуживание снизятся», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что регулярно гасят старые кредиты за счет новых, более дешевых займов.