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Администрация Красноярска берет в кредит почти 3 млрд рублей

Главная Финансы
Красноярск
10:26 19 Марта 2021
кредиты, красноярск, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Администрация Красноярска берет новые кредиты по сниженной ставке. На сайте госзакупок размещены аукционы на предоставление невозобновляемых кредитных линий на 2,2 млрд рублей под максимальную ставку 6,25% годовых.

В рамках возобновляемых кредитных линий планируется привлечь полмиллиарда рублей под максимальную ставку 6,17% годовых. Сроки всех кредитов – два года. Новые займы мэрия оформляет для снижения долговой нагрузки на бюджет города.

«Привлекаемые средства будут направлены на погашение действующих кредитов города с более высокой процентной ставкой. В результате проведения указанных мероприятий объем муниципального долга города не увеличится, напротив, расходы на его обслуживание снизятся», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что регулярно гасят старые кредиты за счет новых, более дешевых займов.

 

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