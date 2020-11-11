Сбер проводит традиционный «Зеленый день»

В этом году в Сибири, как и по всей стране, Сбер проведет свой третий «Зеленый день» (впервые он был проведен в 2018 году). Для физических лиц он проходит в 2 дня – 11-12 ноября, а для юридических акция продлится чуть дольше – до 17 ноября.

Свои скидки и акции предоставят более 170 федеральных и региональных компаний-партнеров Сбера из разных областей торговли и сферы услуг. В их числе федеральная сеть «Дочки-Сыночки», которая предоставит скидку до 20% на одежду и обувь, смартфоны компании Xiaomi можно будет приобрести с дисконтом​ до​ 24​%, а в McDonald’s​ будет доступен специальный сет за​ 99​ рублей. Кроме того, в «Детском Мире» предоставляется дополнительная скидка от​ 10​ до​ 25​% на​ популярные товары, а также покупатели в «Эльдорадо»​ могут рассчитывать на скидку до​ 30​ % на товары федеральной сети и​ многое другое.

Как рассказала журналистам председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, ключевой особенностью акции в этом году является ее проведение полностью в онлайн-формате. Чтоб стать участником необходимо просто зарегистрироваться на специальном сайте акции www.sber.ru, где подробно рассказывается об акциях и спецпредложениях партнеров, которыми можно воспользоваться 11 и 12 ноября. Отметим, что все предложения федеральных партнеров СБЕРа будут действовать на всей территории Сибири.

«Мы надеемся, что в этом году «Зеленый день» станет самой масштабной кампанией по предоставлению скидок на товары и услуги, а также на наши сервисы», - сообщила Галкина.

Важным моментом является тот факт, что в акции смогут участие граждане, которые не являются клиентами банка, после регистрации и получения персонального ID они автоматически станут клиентами Сбера. Например, подписку СберПрайм не обязательно оплачивать с карты Сбербанка. Ее можно оплатить с карты любого другого банка и после этого стать клиентом экосистемы Сбер.

Кстати, говоря о самых интересных и выгодных предложениях, можно отметить возможность получить существенную экономию на несколько лет вперед. Так, подписка СберПрайм в дни акции будет стоить 999 рублей на два года (обычная цена почти в 4 раза дороже). Таким образом, за 41,6 рубля в месяц клиент может получать скидки на множество услуг. Более того, при активном пользовании подпиской СберПрайм можно получать экономию до 25 000 в год.

Также только за два дня проведения акции любой желающий сможет приобрести мультимедийную приставку SberBox со скидкой в 500 рублей за 1999 рублей при стандартной стоимости в 2490 рублей. Эта приставка с семейством виртуальных ассистентов Салют и голосовым управлением, способна превратить любой телевизор в центр развлечений.

По словам Татьяны Михайловны, большое количество акций и специальных предложений предоставляют компании экосистемы СБЕРа – Домклик, Delivery Club, Okko, 2ГИС, Ситимобил, СберЗдоровье, СберЕАптека, СберУслуги, СберАвто и многие другие.

«На мой взгляд, одним из самых топовых предложений от нашего партнера Домклик – скидки на жилье. СБЕР предлагает скидки на почти 600 объектов по всей стране. В Сибири это 31 жилищный комплекс, которые находятся в Красноярске, Новосибирске, Кемерово. При наличии одобренной ипотеки в Сбербанке можно получить скидку от 1 до 3% от стоимости квартиры».

Говоря о Красноярске, то можно получить дисконт на квартиры в 12 жилых комплексах краевого центра и скидка может составить порядка 1%.

По словам председателя, сотрудничество региональных партнеров со Сбером – отличная возможность продвижения своего бренда и продукции на территории Сибири.

Акция «Зеленый день», ставшая уже традиционной, приурочена к дню рождения банка и будет проведена в третий раз. В этом году ему исполняется 179 лет. Только в 2019 году сайт акции посетили 7,1 миллионов уникальных пользователей.

Фото: banki.ru