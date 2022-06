«Человек в центре внимания»: опубликован отчёт об устойчивом развитии РУСАЛа за 2021 год

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, опубликовал ежегодный Отчёт об устойчивом развитии.

Следуя заявленной в феврале 2021 года Стратегии достижения к 2050 году углеродной нейтральности (Net Zero), РУСАЛ в течение прошлого года определил приоритеты дальнейшей ESG-трансформации бизнеса. Своей стратегической целью в этом направлении Компания видит создание нового класса активов в алюминиевом секторе — активов, отвечающих запросам низкоуглеродной экономики будущего.

Социальное развитие

Заглавная тема отчёта Компании за 2021 год – «Человек в центре внимания» – сегодня звучит особенно актуально. В турбулентных экономических условиях пост-пандемийного периода РУСАЛ особое внимание уделяет сохранению своего человеческого капитала: обеспечению безопасных условий труда и профессионального развития, достойного вознаграждения сотрудников и качества их жизни в тех регионах, где работают предприятия Компании, основанной сибирским промышленником Олегом Дерипаска.

Так, например, в течение 2021 года заработную плату сотрудникам российских предприятий РУСАЛ повышал дважды: в начале года повышение колебалось в диапазоне от 10 до 20% в зависимости от специальности, в сентябре — составило ещё 10%. Одновременно с этим, Компания возобновила льготную жилищную программу для сотрудников производственных подразделений, по условиям которой РУСАЛ покрывает первоначальный взнос по ипотеке (10% от стоимости жилья), а также 50% ежемесячного платежа. По состоянию на конец отчётного года в ней приняли участие 775 русаловцев. 2021 год был также ознаменован запуском онлайн-версии корпоративного университета РУСАЛа (UNIVER) – единой цифровой платформы, предоставляющей не только образовательные модули и материалы для повышения квалификации сотрудников Компании, но и доступ к проектам, предназначенным для работы с учащимися, студентами и выпускниками (таким, как «РУСАЛ – школам России», «РУСАЛ-классы», «Лаборатория РУСАЛа»), а также открытым вакансиям.

На реализацию проектов и мероприятий в рамках программы «Устойчивое развитие территорий ответственности» за 2021 год было направлено порядка 1,9 млрд. рублей, при этом, по итогам экспертной оценки благотворительных программ и социальных инвестиций российского бизнеса, РУСАЛ включён в категорию А+ рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности».

Снижение экологического следа

РУСАЛ отметил 2021 год запуском в режиме комплексного опробования одного из самых высокотехнологичных алюминиевых заводов в мире — Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Предприятие работает на чистой энергии сибирских гидроэлектростанций и, благодаря современному газоочистному оборудованию и системе замкнутого оборотного водоснабжения, оказывает минимальное воздействие на климат и окружающую среду.

В 2021 году РУСАЛ объявил о запуске проекта глобальной перестройки Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого алюминиевых заводов, нацеленной на кардинальное снижение нагрузки на природную среду и улучшение качества жизни в городах. При этом завод в Тайшете можно рассматривать как образчик того, как будут перестраиваться 4 сибирских предприятия.

РУСАЛ последовательно добивается сокращения генерации промышленных отходов и сточных вод, а также выбросов приоритетных загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. Так, за 2021 год Компании удалось снизить объём промышленных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, почти на четверть (24,5%), объём отходов, образующихся в процессе производства (за исключением вскрышных пород) – на 6,5%. За 4 года участия в мероприятиях федерального проекта «Чистый воздух» РУСАЛу удалось добиться сокращения выбросов приоритетных загрязняющих веществ на 9,7 тыс. тонн в сравнении с показателем 2018 года, что составило 40% от поставленной на 2024 год цели. О своём вкладе в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» РУСАЛ рассказал в первом добровольном отчёте на эту тему по итогам 2021 года.

Выбросы парниковых газов непосредственно на алюминиевых заводах (в пересчёте на тонну металла) по состоянию на конец отчётного года сократились на 11,6% в сравнении с уровнем 2014 года[1]. Вместе с тем, продажи алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW, который продвигает РУСАЛ, выросли за прошлый год на 44% и вплотную приблизились к 1 млн тонн. Благодаря электроэнергии, получаемой от гидрогенерации, средний углеродный след продуктов ALLOW составляет 2,4 тонн CO 2 -эквивалента на тонну алюминия (с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов), в то время как среднемировое значение этого показателя составляет около 12 тонн.

Повышение качества корпоративного управления

В 2021 году РУСАЛ продолжил обеспечивать сертификационные аудиты своих производственных активов по стандартам Международной инициативы по стандартам ответственного управления производством алюминия (Aluminium Stewardship Initiative; ASI). В течение года такие аудиты состоялись ещё на 4 активах РУСАЛа — Кандалакшском алюминиевом заводе, заводах по производству алюминиевой фольги «Саянал» и «Арменал» (Армения), а также крупнейшем в Европе глинозёмном комбинате Aughinish (Ирландия), а общее число площадок РУСАЛа, сертифицированных по стандартам ASI, достигло 13.

Взяв на себя в 2015 году обязательства по добровольному раскрытию информации об объемах эмиссии парниковых газов, РУСАЛ в 2021 году подтвердил свои лидерские позиции в рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project) Climate, получив А-, самую высокую оценку в алюминиевом секторе). Вместе с тем, РУСАЛ стал одним из первых, кто внес данные о своей продукции и её углеродном следе в LMEpassport, цифровой реестр металлов Лондонской биржи металлов.

В 2021 году РУСАЛ получил золотую медаль в рейтинге «Лучшие работодатели России»[2] и серебряную медаль в престижном рейтинге устойчивого развития EcoVadis: Компания вновь существенно улучшила свои показатели по сравнению с результатами предыдущего аудита и вошла в число 25% лучших мировых поставщиков сырьевых и упаковочных материалов и готовой продукции.

В декабре 2021 года РУСАЛ выступил одним из учредителей Национального ESG Альянса, созданного 28-ю крупнейшими российскими корпорациями для содействия переходу к устойчивой модели развития экономики, диалогу и вовлечению всех заинтересованных сторон, обмену знаниями и опытом, разработке и продвижению новых норм и стандартов в области ESG, а также для инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: «Геополитическая турбулентность, оказывающая прямое влияние на мировую экономику, начинает диктовать свои условия, но мы помним о том, насколько уязвима наша планета, об ответственности перед современниками и будущими поколениями. Этим мы и руководствуемся, формируя собственную стратегию устойчивого развития».

Генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов так оценил качество экологического, социального и корпоративного управления Компании: «Сегодня, в дни выхода очередного отчёта об устойчивом развитии, РУСАЛ продолжает не на словах, а на деле подтверждать свою приверженность повестке устойчивого развития, реализуя сложные, масштабные проекты внутренней трансформации и принимая активное участие в формировании национального регуляторного ландшафта в этой сфере. Участие в Национальном ESG Альянсе такой компании как РУСАЛ - мирового лидера в производстве низкоуглеродного алюминия - весьма престижно для Альянса».

Отчёты об устойчивом развитии в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности и принципами Глобального договора ООН РУСАЛ готовит и публикует с 2007 года. Отчёт об устойчивом развитии РУСАЛа за 2021 год прошел независимое заверение аудиторской компанией ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги».

[1] Сокращение прямых удельных выбросов парниковых газов на алюминиевых заводах на 15% к 2025 году предусмотрено Климатическими целями РУСАЛа, принятыми в 2017 году.

[2] Проводится Forbes Russia.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»