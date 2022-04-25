25 апреля
Красноярск
погода +8 °C
73.51
 
€ 80.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Как подключить прием безналичных платежей онлайн?

Главная Бизнес
Красноярск
16:23 25 Апреля 2022
деньги, оплата, технологии, финансы, банк
версия для печати Ico_print

Интернет-эквайринг — это банковская услуга, позволяющая принимать оплату безналичным расчетом при онлайн торговле. Сравнительно недавно его реализация в полной мере была возможна только при наличии собственного сайта. С развитием информационных технологий появились новые сервисы для приема онлайн платежей, позволяющие проводить оплату в социальных сетях, мессенджерах, банковском приложении (интернет, комуслуги и так далее).

Как начать принимать оплату за товары и услуги?

Интернет-эквайринг подразумевает интеграцию платежной формы в интернет-магазин или мобильное приложение. Он позволяет покупателям расплачиваться картой путем введения реквизитов и подтверждения своих действий посредством кода из СМС. Есть возможность привязки пластика для постоянных клиентов.

Приобретать оборудование не требуется. Его функцию выполняет программное обеспечение. Все технические нюансы и моменты по подключению, настройке и обслуживанию предоставляются банком. Это не единственные возможности, которые предлагают банки для своих клиентов. Они обеспечивают полную безопасность каждой сделки, а также предлагают и другие опции.

Чтобы начать принимать онлайн-оплату, компания должна заключить договор с банком. Необязательно быть его клиентом. Например, Тинькофф, перечисляет средства на расчетный счет, открытый в других кредитных учреждениях. Это отражается на скорости зачисления.

На что обратить внимание при выборе банка?

Чтобы интернет-эквайер полностью удовлетворял всем потребностям бизнеса, необходимо учитывать то, какие именно опции важны для бизнеса:

  • Сплитирование платежей. Позволяет автоматически распределять оплату между несколькими получателями без зачисления на расчетный счет. Идеально подходит ЖКХ, маркетплейсов и так далее.
  • Безопасная сделка. Идеально подходит для сервисных площадок, на которых между собой взаимодействуют заказчики и исполнители.
  • Онлайн-чаевые. Позволяют принимать благодарность от клиентов для конкретного сотрудника или исполнителя.
  • Массовые выплаты. Дают возможность производить оплату с расчетного счета по реквизитам неограниченному количеству получателей.

Выбирать нужно банк, который предоставляет разнообразные способы приема онлайн-платежей. Это позволяет не менять банк, если, вдруг, фирма решит изменить или расширить свой профиль.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?

Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?

15 Апреля 2022 г.
Самостоятельно это сделать сложно
Новости Красноярска: Сбербанк предложил меры господдержки для красноярских предпринимателей

Сбербанк предложил меры господдержки для красноярских предпринимателей

18 Марта 2022 г.
17 марта в Красноярске стартовал Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»
Новости Красноярска: СУЭК продолжает развивать социальное предпринимательство в регионах присутствия

СУЭК продолжает развивать социальное предпринимательство в регионах присутствия

11 Марта 2022 г.
Филиалы Школы социального предпринимательства действуют в шести регионах
Новости Красноярска: Руководство «Русгидро» планирует переезд на работу в Красноярск с 2024 года

Руководство «Русгидро» планирует переезд на работу в Красноярск с 2024 года

1 Февраля 2022 г.
Для детей работников построят корпоративный детский сад и школу
Новости Красноярска: Особенности работы ломбардов

Особенности работы ломбардов

26 Января 2022 г.
Организации для учета поступающих от населения денег используют ККТ
Новости Красноярска: Регистрация компании в Швейцарии

Регистрация компании в Швейцарии

2 Ноября 2021 г.
Открытие компании в Швейцарии – процедура, которая строго регламентируется местным законодательством
Новости компаний
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

20 Апреля 2022 г.
Употребление такой продукции может быть опасно
Новости Красноярска: В Курагинском районе при пожаре погибла 69-летняя владелица базы отдыха

В Курагинском районе при пожаре погибла 69-летняя владелица базы отдыха

22 Апреля 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: В Красноярске похолодает до -6 градусов и пойдёт снег

В Красноярске похолодает до -6 градусов и пойдёт снег

21 Апреля 2022 г.
Сильно похолодает в ночь на субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru