Как подключить прием безналичных платежей онлайн?

Интернет-эквайринг — это банковская услуга, позволяющая принимать оплату безналичным расчетом при онлайн торговле. Сравнительно недавно его реализация в полной мере была возможна только при наличии собственного сайта. С развитием информационных технологий появились новые сервисы для приема онлайн платежей, позволяющие проводить оплату в социальных сетях, мессенджерах, банковском приложении (интернет, комуслуги и так далее).

Как начать принимать оплату за товары и услуги?

Интернет-эквайринг подразумевает интеграцию платежной формы в интернет-магазин или мобильное приложение. Он позволяет покупателям расплачиваться картой путем введения реквизитов и подтверждения своих действий посредством кода из СМС. Есть возможность привязки пластика для постоянных клиентов.

Приобретать оборудование не требуется. Его функцию выполняет программное обеспечение. Все технические нюансы и моменты по подключению, настройке и обслуживанию предоставляются банком. Это не единственные возможности, которые предлагают банки для своих клиентов. Они обеспечивают полную безопасность каждой сделки, а также предлагают и другие опции.

Чтобы начать принимать онлайн-оплату, компания должна заключить договор с банком. Необязательно быть его клиентом. Например, Тинькофф, перечисляет средства на расчетный счет, открытый в других кредитных учреждениях. Это отражается на скорости зачисления.

На что обратить внимание при выборе банка?

Чтобы интернет-эквайер полностью удовлетворял всем потребностям бизнеса, необходимо учитывать то, какие именно опции важны для бизнеса:

Сплитирование платежей. Позволяет автоматически распределять оплату между несколькими получателями без зачисления на расчетный счет. Идеально подходит ЖКХ, маркетплейсов и так далее.

Безопасная сделка. Идеально подходит для сервисных площадок, на которых между собой взаимодействуют заказчики и исполнители.

Онлайн-чаевые. Позволяют принимать благодарность от клиентов для конкретного сотрудника или исполнителя.

Массовые выплаты. Дают возможность производить оплату с расчетного счета по реквизитам неограниченному количеству получателей.

Выбирать нужно банк, который предоставляет разнообразные способы приема онлайн-платежей. Это позволяет не менять банк, если, вдруг, фирма решит изменить или расширить свой профиль.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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