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«Норникель» поддержит культурные проекты в Норильске и Мончегорске

Главная Бизнес
Красноярск
13:55 16 Июня 2021
награды и премии, норильск, танцы, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» поддержит культурные проекты в регионах присутствия. Объем – 2,2 млн рублей. Деньги получат детско-юношеский танцевальный зал DANCE PLACE в Норильске, а также новое арт-пространство и магазин подарков ручной работы «Дари счастье» в Мончегорске. Проекты были отобраны на конкурсной основе после пятимесячного обучающего курса «Социальное предпринимательство».

Тогда более 70 слушателей изучали теоретические основы социального предпринимательства и инструменты стратегического и тактического планирования бизнес-процессов. Участников курса, начинающих социальных предпринимателей, сопровождали опытные наставники — состоявшиеся бизнесмены и действующие социальные предприниматели.

Проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители органов власти Норильска и Мончегорска, «Норникеля», Агентства развития Норильска и Союза промышленников и предпринимателей, а также действующие бизнесмены.

В финал вышли восемь бизнес-проектов, претендующих на финансирование от «Норникеля». Предприниматели предложили самые разные социальные механизмы и практики для повышения качества жизни в регионах: создание семейных пространств и кафе, продвижение культуры здорового образа жизни через поддержку спортклубов, развитие фуд-сетей готовой еды, реконструкцию гостиниц и т. д.

«Никто не знает потребностей своего города лучше, чем его жители. Чтобы закрыть эти потребности, нужны инвестиции и компетенции. И «Норникель» как раз дает это. Таким образом, компания не только развивает бизнес, направленный на улучшение жизни жителей города, но и вовлекает самих людей в решение этих задач», - считает бизнес-консультант Алексей Молчанов.

По его словам, подобные программы существуют у других компаний, но в иных форматах. Конкретно у «Норникеля» программа зашла по принципу венчурных инвестиций. То есть вложений в перспективный малый бизнес на раннем этапе его развития. Участникам программы дают не просто знания, но и помогают запустить идею.

«Мы наблюдаем последствия пандемии: сократилось количество участников и бизнес-идей, и тем не менее проработанность и качество проектов, перспективные и аргументированные бизнес-идеи, настрой социальных предпринимателей — все это говорит о том, что в регионах сформировано сообщество деятельных предпринимателей, способных предлагать реальные решения социальных проблем», — отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

 

по информации «Норникеля»

фото: личный архив Лилии Якуповой

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