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В «Норникеле» решили минимизировать дивиденды

Главная Бизнес
Красноярск
13:21 12 Апреля 2021
совет, директоров, норильск, выплаты, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
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Совет директоров «Норникеля» поддержал предложение менеджмента о минимизации дивидендов по итогам 2020 года. Общая сумма выплат в сокращенном объеме была рассчитана как 50% свободного денежного потока за 2020 год. Соответственно, рекомендация по размеру финальных дивидендов составила 50% от свободного денежного потока за вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам девяти месяцев 2020 года.

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию. В целом на выплату дивидендов рекомендуется направить около 161,6 млрд рублей.

Также Совет директоров утвердил дату проведения годового Общего собрания акционеров на 19 мая 2021 года.

«Решение совета директоров компании рекомендовать дивиденды в привязке к свободному денежному потоку – это серьезный шаг на пути к формированию нового подхода к дивидендной политике. Нам предстоит в ближайшие годы развернуть масштабную инвестиционную программу, чтобы добиться важнейших преобразований. Расчет дивидендов из свободного денежного потока положительно повлияет на устойчивость бизнеса «Норникеля», отвечает интересам самой компании и ее акционеров», - заявил после решения Совета директоров президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Добавим также, что основные акционеры «Норникеля» - «Интеррос», ОК РУСАЛ и Crispian - достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций компании на сумму до 2 млрд долларов до конца 2021. Этот вопрос тоже будет вынесен на Совет директоров. Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании. Основные акционеры считают целесообразным его проведение в ситуации недооценки фундаментальной стоимости акций, а также в целях создания условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников компании. На программу долгосрочного стимулирования сотрудников компании планируется направить 0,5% уставного капитала.

«Совет директоров приветствует достижение договоренности крупными акционерами по таким принципиальным вопросам, как выплаты денежных средств акционерам. Мы расцениваем это как серьезный шаг в интересах поддержания финансовой устойчивости «Норникеля» в активной фазе нового инвестиционного цикла. Проведение обратного выкупа акций в ситуации, когда их цена оказывается под давлением, является традиционным инструментом поддержания их инвестиционной привлекательности. Мы верим, что сложности, с которыми недавно столкнулась компания, носят временный характер, и полагаем, что предложение рассмотреть вопрос об обратном выкупе сделаны своевременно», - заявил председатель Совета директоров Гарет Пенни.

 

по информации «Норникеля»

фото «Норникель»

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