11 марта
Красноярск
погода +8 °C
74.04
 
€ 87.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

Главная Бизнес
Красноярск
12:57 11 Марта 2021
бизнес, власть, соглашение, норильск
версия для печати Ico_print

Цель соглашения властей Красноярского края и компании «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») - обеспечить скорейшее восстановление окружающей среды, пострадавшей в результате аварийного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в мае. Стороны пришли к выводу, что наилучшим способом восстановления будет возмещение вреда в натуральной форме. АО «НТЭК» берет на себя проведение компенсационных мероприятий.

Кроме того, пакет документов, принятых накануне, поможет повысить качество авиасообщения с Норильском и другими отдаленными населенными пунктами Красноярского края. Так, четырехстороннее соглашение, которое подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров и генеральный директор АО «Авиакомпания «НордСтар» Леонид Мохов, определяет авиакомпанию «НордСтар» (входит в группу компаний «Норильский никель») базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска. 

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько:

«Круглогодичное бесперебойное авиационное сообщение Норильска с Большой землей — важнейшая социальная задача региона. Решение ее требует особого внимания на всех уровнях — федеральном, краевом и бизнеса. Заключение четырехстороннего соглашения позволяет четко зафиксировать дорожную карту дальнейших действий и создает гарантии для авиапассажиров».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин:

«Развитие Норильска и Таймыра — приоритет социальной политики „Норникеля“ в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности — это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития».

Губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Освоение северных территорий — стратегическая цель развития страны. Определение базового перевозчика Норильска — это веление времени. Оно продиктовано в том числе реализацией масштабных инвестиционных проектов. Уверен, достигнутые договоренности откроют новую страницу во взаимоотношениях краевой власти и бизнеса и будут способствовать социально-экономическому развитию северных территорий нашего региона».

 

по информации «Норникеля»

фото предоставлено «Норникелем»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

11 Марта 2021 г.
В шоу-румах почти нет машин
Новости Красноярска: Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

5 Марта 2021 г.
Опрос провел бизнес-омбудсмен Станислав Заблоцкий
Новости Красноярска: «Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера

«Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера

4 Марта 2021 г.
Компания подписала соглашение с Федеральным агентством
Новости Красноярска: В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

3 Марта 2021 г.
До первого апреля они обязаны сдать данные о себе
Новости Красноярска: В Красноярске открываются цветочные базары

В Красноярске открываются цветочные базары

3 Марта 2021 г.
Цветы к 8 марта предприниматели будут продавать по 41-му адресу
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода

Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода

12 Февраля 2021 г.
9 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс посетил ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Глава региона ознакомился с инвестиционными проектами, реализованными на предприятии в целях снижения воздействия на окружающую сред...
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Власть и бизнес края решили детали по улучшению экологии на Таймыре

Власть и бизнес края решили детали по улучшению экологии на Таймыре

11 Марта 2021 г.
Заключено специальное соглашение
Новости Красноярска: Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

11 Марта 2021 г.
Следственный комитет проводит проверку
Новости Красноярска: Сегодняшний день в Красноярске – аномально теплый

Сегодняшний день в Красноярске – аномально теплый

11 Марта 2021 г.
Об этом рассказал федеральный синоптик
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru