Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

Цель соглашения властей Красноярского края и компании «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») - обеспечить скорейшее восстановление окружающей среды, пострадавшей в результате аварийного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в мае. Стороны пришли к выводу, что наилучшим способом восстановления будет возмещение вреда в натуральной форме. АО «НТЭК» берет на себя проведение компенсационных мероприятий.

Кроме того, пакет документов, принятых накануне, поможет повысить качество авиасообщения с Норильском и другими отдаленными населенными пунктами Красноярского края. Так, четырехстороннее соглашение, которое подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров и генеральный директор АО «Авиакомпания «НордСтар» Леонид Мохов, определяет авиакомпанию «НордСтар» (входит в группу компаний «Норильский никель») базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько:

«Круглогодичное бесперебойное авиационное сообщение Норильска с Большой землей — важнейшая социальная задача региона. Решение ее требует особого внимания на всех уровнях — федеральном, краевом и бизнеса. Заключение четырехстороннего соглашения позволяет четко зафиксировать дорожную карту дальнейших действий и создает гарантии для авиапассажиров».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин:

«Развитие Норильска и Таймыра — приоритет социальной политики „Норникеля“ в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности — это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития».

Губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Освоение северных территорий — стратегическая цель развития страны. Определение базового перевозчика Норильска — это веление времени. Оно продиктовано в том числе реализацией масштабных инвестиционных проектов. Уверен, достигнутые договоренности откроют новую страницу во взаимоотношениях краевой власти и бизнеса и будут способствовать социально-экономическому развитию северных территорий нашего региона».

по информации «Норникеля»

фото предоставлено «Норникелем»