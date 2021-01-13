Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»

Предприятие получило диплом победителя в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за выпуск портландцемента сульфатостойкого класса прочности 32,5 быстротвердеющего (ЦЕМ I 32,5Б СС).

Данный вид материала относится к специальным цементам и предназначен для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррозийной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию в них сульфатов, а также для сооружений, находящихся в условиях переменного горизонта воды и подвергающихся наряду с воздействием сульфатов попеременному многократному замораживанию и оттаиванию, увлажнению и высыханию.

Завоевав статус дипломанта, Красноярский цемзавод добился права в течение двух лет использовать логотип конкурса программы в рекламных целях и размещать его на упаковке цемента. Персональной награды – почетного знака «Отличник качества» – удостоен директор по производству ООО «Красноярский цемент» Семен Усламин.

«Это самый престижный всероссийский конкурс в области качества. Красноярский цементный завод с 2012 года постоянно участвует в нем, каждый раз подтверждая свое право находиться в числе лучших товаропроизводителей региона. 2020-й год не стал исключением. Высокая награда еще раз подтвердила: несмотря на сложности, вызванные пандемией, предприятие не только продолжает обеспечивать строительные объекты цементом в необходимом объеме, но и ведет постоянную работу по повышению качества продукции», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Напомним, что в ассортименте Красноярского цементного завода 8 видов цемента, из них пять общестроительных и три – специальных. Объем производства в 2020 году составил 625 тыс. тонн.

По материалам АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Фото: «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»