РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

РУСАЛ завершил создание замкнутого цикла аддитивного производства на базе Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Инвестиции РУСАЛа в материальную базу Центра аддитивных технологий составили 3,5 млн евро.

Запуск полного цикла производства на базе собственного научно-исследовательского центра компании стал возможен благодаря открытию участка изготовления аддитивных порошков и установке нового оборудования: атомайзера и линии по рассеву и упаковке порошка.

Открытие нового участка позволит институту разрабатывать уникальные высокопрочные и жаропрочные материалы на основе алюминия специально для аддитивного производства и выполнять для клиентов РУСАЛа весь комплекс услуг «под ключ»: от создания материала и технологии печати до инжиниринга и оптимизации деталей под технологии печати. Кроме того, новое оборудование позволяет получать широкую номенклатуру материалов за счет возможности его быстрой переналадки.

На данный момент одним из перспективных направлений работы института является создание высокожаропрочного алюминиевого сплава, который сможет работать при температурах до 400°С и будет адаптирован под 3D-печать. В 2019 году ИЛМиТ запустил новую линейку уникальных алюминиевых сплавов для 3D-печати, которые отличаются существенно улучшенными характеристиками по сравнению с аналогами. Продукция нашла свое применение в медицине, машиностроении и космической отрасли.

«Всего за три года работы ИЛМиТа мы смогли не только сформировать высокопрофессиональную команду, но и обеспечить всю необходимую материальную базу, позволяющую выполнять весь комплекс услуг: от исследований до инжиниринга. Специалистами института были успешно разработаны и освоены в производстве инновационные решения в области высокопрочных алюминиевых порошков для аддитивных технологий, которые предназначены для судостроения и космической отрасли, а также алюминиевые сплавы с повышенной коррозионной стойкостью для железнодорожного транспорта и строительства. Одна из важнейших задач на ближайшую перспективу - снижение себестоимости производства за счет внедрения рециклинга и оптимизации параметров процесса печати. Эти усилия позволят в будущем не только ускорить внедрение новых разработок, но и расширить их применение в большем числе отраслей», - отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

ИЛМиТ создан РУСАЛом в 2017 году. Ключевой задачей института является разработка, освоение и вывод на рынок новых видов продукции и материалов на основе алюминия.

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ