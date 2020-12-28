Илья Ильин: «Мы нашли технологию, как получать энергию за счет отходов и отказаться от полигонов совсем»

Мусорной реформе в России исполняется два года. Однако за это время ситуация с тем, чтобы сделать отрасль современной, сильно не продвинулась. Есть ли в Красноярске идеи усовершенствовать систему? Об этом поговорили с главой группы компаний «Кашалот» Ильей Ильиным.

В самом начале не могу не спросить об итогах года для отрасли. Не секрет. Что пандемия сказалась на всех. Как у вас обстоят дела? Как изменилась собираемость платежей?

Ситуация очень сильно повлияла на нашу деятельность. Основной показатель, как вы правильно заметили, это платежи. Первое – многие юрлица так и не заключили договор с регоператором, продолжая пользоваться для своих нужд, к примеру, теми же контейнерами во дворах домов. Дальше. В период пандемии перестали платить или уменьшили платежи те юридические лица, которые были вынуждены в силу разных ограничений свернуть свою деятельность. В принципе, примерно 40 процентов сегмента малого и среднего бизнеса отказались от наших услуг в том или ином виде. Кто-то попросил рассрочку, другие накопили долги. Но вместе с тем мы замечали, что отходов меньше не становится – мусор переместился с юридических лиц на многоквартирные дома. Люди сидели дома, многие до сих пор на удаленке – а значит, отходов стало больше.

Что с платежами населения?

Меры поддержки во время пандемии – это хорошо. Но власти убрали пени в строчке вывоза ТКО. В период пандемии часть жителей красноярского края и самого Красноярска просто перестали производить оплату жилищно-коммунальных услуг. Так в марте-апреле в сравнении с январем-февралем платежи по квитанциям за ТКО снизились на 30%. В июне — на 40%. В июле — на 45%. Логика простая – если нет пени, куда торопиться.

Насколько красноярцы стали культурнее в части ТКО?

С удовольствием для себя отмечаю, что культура обращения выросла. Люди принимают участие в раздельном сборе, в акциях по уборке самовольных свалок, просят установить сетки для раздельного сбора мусора. 500 сеток на левом берегу появится к концу этого года и еще 500 – в следующем.

Как в Красноярске и крае обстоит дело с раздельным сбором мусора?

Группа компаний «Кашалот» занимается отходами вот уже 13 лет. Начали мы свой бизнес с того, что построили первый в регионе мусоросортировочный завод. Потом комплексы появились в Шарыпово, Лесосибирске, Назарово и Канске. Все эти годы не прошли даром. Сегодня у нас есть понимание, как должно быть все утроено, чтобы на полигоне захоранивалось минимальное количество отходов. Да, про сортировку говорят много и давно. Но она дает лишь четыре процента минимизации собранных отходов при общем сборе. Если сделать раздельный сбор хотя бы на два контейнера, то здесь показатель может достигнуть уже 20 процентов.

Но проблему это не решает...

Конечно, нет. Сегодня мы нашли технологию, как уйти в генерацию – выработку энергии за счет отходов – и, грубо говоря, отказаться от полигона совсем. Я уверен, что в скором времени у нас будет, условно, один полигон на два региона, а его заполняемость продлится с 20 до 80 лет. Потому что туда будут вывозиться лишь 5-10 процентов от общей массы. Остальное будет переработано или отправлено на генерацию тепловой или электроэнергии.

Но пока без полигонов не обойтись...

Повторюсь, не в том объеме, не в том количестве и с минимальной заполняемостью, но они в принципе всегда будут нужны - часть отходов не может быть переработана. Поэтому мы одни из первых в стране реализуем проект концессии по реконструкции и строительству полигонов. Сегодня мы успешно завершили часть процессов. 14 сентября 2018 года ГК «Кашалот» открыла современный полигон твердых коммунальных отходов в Канске. Это первая реализованная в регионе концессия. Комплекс предназначен для приема на сортировку твердых коммунальных отходов из трех районов Красноярского края. При условии максимальной загрузки в год такой комплекс способен обрабатывать до 400 тысяч м³ макулатуры, пластика, стекла, металлов, ПЭТ-бутылок, превращая мусор во вторичное сырье. Его ввод позволил предоставить до 100 новых рабочих мест жителям Канска и Канского района. Еще один проект сейчас завершается в Лесосибирске по концессии. Такие комплексы уменьшают число несанкционированных свалок и, как следствие, улучшают состояние экологии в регионе. Группа компаний «Кашалот» готова транслировать этот опыт и в ряд регионов мы уже заходим с концепцией единого подхода и отказов от заполняемости полигонов. Запрос есть и из европейской части страны и с Востока. Мы четко понимаем – складирование отходов история прошлого. Пора работать на будущее.