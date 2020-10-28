Краевой Роспотребнадзор обнаружил в молочной продукции антибиотики и микробы

Краевой Роспотребнадзор представил результаты проверок партий молока и молочной продукции за девять месяцев. В Красноярском крае было проведено более 2,5 тысячи проб в 268 магазинах.

Почти 20% проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, в единичных пробах (0,8%) обнаружены антибиотики, более 3% проверенных образцов оказались фальсификатом. ГМО в исследованных продуктах не обнаружено.

«Нестандартная молочная продукция (молоко, сыр, масло сливочное, мороженое) поступила на территорию Красноярского края от производителей Кемеровской, Челябинской, Курской, Новосибирской областей, Пермского края», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам проверок из оборота были изъяты 39 партий молока и молочных продуктов. В отношении предпринимателей возбуждено 12 административных дел, они оштрафованы на общую сумму 114 тысяч рублей. Кроме того, ответственным выданы предписания на устранение нарушений.