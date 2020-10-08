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Рост экологичности сферы обращения с ТКО прямо пропорционален ее инвестиционной привлекательности

Главная Бизнес
Красноярск
08:26 8 Октября 2020
мусор, реформа, красноярск
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Вопрос привлечения частных инвестиций в «экологичные» проекты, направленные на развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, а также текущий статус реформирования отрасли обсудили на Всероссийской неделе ГЧП в Москве.

В частности, руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что с организационной точки зрения отрасль уже сформирована, но остаются вопросы, в отношении ее инвестиционной привлекательности, на которую влияют принимаемые на региональном уровне и, зачастую, продиктованные политическими причинами решения.

«В одном регионе тариф политически уронили на 16% и не подняли… в результате у инвестора возникли серьезные проблемы. Естественно, это не сильно положительно сказываются на инвестиционной привлекательности отрасли», - отметил Губайдуллин.

Снижение инвестиционной привлекательности проектов в сфере обращения с ТКО отметил и Евгений Алексеев, директор департамента прямых инвестиций Инвестиционной группы «РВМ Капитал», в состав которой входит левобережный региональный оператор ТКО «Красноярская рециклинговая компания».

«Инвестиционную привлекательность проектов по сортировке ТКО я оцениваю как среднюю. Частично причина в том, что  степень экологичности сегмента бизнеса от обывателя достаточно далека, - отметил Алексеев. - Если мусоровозы и качество их работы жители видят в своих дворах каждый день, то процесс сортировки и отбора  вторичных материальных ресурсов от них географически удален, многие просто не знают про него ничего. И поэтому для большинства жителей он не так важен. А значит, и интерес жителей к строительству таких проектов невысок, не возникает запроса к региональным властям. В результате тормозится процесс внедрения системы раздельного сбора, ведь без сортировочных комплексов он нецелесообразен».

При этом спикер отметил, что за два года пришедшие в новую отрасль инвесторы существенно повысили ее экологичность. В частности, на примере «Красноярской рециклинговой компании», Евгений Алексеев поделился цифрами, которые позволяют оценить экологический эффект от работы регионального оператора. За период своей работы «Красноярская рециклинговая компания» приобрела 1000 новых контейнеров, сейчас ведет активную установку сеток под пластиковые отходы и стекло. Парк мусоровозов подрядчиков регоператора обновлен на 35%, была убрана 201 несанкционированная свалка с общим объемом почти 2000 тонн, для сравнения – это 30 грузовых вагонов, целый железнодорожный состав мусора.

Спикер заметил, что на этих простых и доходчивых цифрах «экологичности», к сожалению, мало акцентируют внимания. Нет по ним и сводных показателей по стране. А ведь это настоящее «лицо» реформы.

«Оценивая нас масштаб и масштаб остальных регоператоров, эти цифры можно смело увеличить в 20 раз, - сказал Алексеев. Текущие проблемы реформы, о которых мы сейчас читаем в СМИ, связаны с двумя причинами. Либо тариф занижен волюнтаристским способом, либо регоператору не хватает опыта для сборы платы за оказанную услугу. Если отрасль будет развиваться стабильно, то мы увидим следующий шаг – разумную консолидацию игроков и рост экологичности  проектов».

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