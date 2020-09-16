РУСАЛ обеспечил авиалесоохрану в Нижне-Енисейском лесничестве

В рамках проекта «Под зеленым крылом» РУСАЛ в Красноярском крае обеспечил авиалесоохрану и работу отрядов по тушению возгораний в одном из отдаленных и труднодоступных лесничеств региона. По соглашению с краевым Лесопожарным центром была также приобретена новая техника и снаряжение. Общая стоимость работ по договору составила более 40 миллионов рублей.

В 2020 году в течение пожароопасного сезона по соглашению с правительством региона РУСАЛ обеспечил охрану более 500 000 гектаров тайги в Красноярском крае. Комплекс работ на территории Нижне-Енисейского лесничества выполнял краевой лесопожарный центр. До заключения договора с РУСАЛом авиалесоохрана здесь не велась.

— Маршрут авиапатрулирования составил почти 450 километров, это отдаленные территории в бассейне Подкаменной Тунгуски, где практически отсутствует автомобильное сообщение, поэтому без малой авиации не обойтись, — отмечает руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Виталий Простакишин, — а вот при тушении необходима надежная наземная техника. По договору с РУСАЛом мы в этом сезоне закупили два автомобиля повышенной проходимости, в том числе для перевозки людей, а также специализированный лесопожарный модуль на базе УАЗа.

Кроме того, сами пожарные получили 23 комплекта средств пожаротушения и полевого снаряжения, а также проведен капитальный ремонт здания, где размещается личный состав и техника. За июль и август пилоты совершили более 30 вылетов с целью патрулирования территории. На контролируемой в рамках договора территории был выявлен один пожар, произошедший из-за грозы. Его удалось быстро ликвидировать, несмотря на то, что дорогу пришлось прокладывать своими силами.

— Лесовосстановление и минимизация лесных пожаров с помощью авиапатрулирования стали частью большого проекта «Под зеленым крылом», который мы реализуем на территории Красноярского края и Иркутской области вместе с региональными властями. Это первая в России добровольная инициатива в области поглощения парниковых газов, — отмечает генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.

В 2019-2020 годах благодаря проекту РУСАЛа в Дзержинском районе Красноярского края и Кировском лесничестве Иркутской области были проведены работы по лесовосстановлению на пострадавших от пожаров лесных угодьях. Более 1 000 000 саженцев сосны не просто были высажены, а обеспечены агротехническим и лесоводственным уходом за ними в течение 5 лет.

по информации РУСАЛ

фото: РУСАЛ