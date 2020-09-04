В Красноярском крае стартует конкурс на открытие своего дела для молодых мам

Агентство развития бизнеса объявляет конкурс для молодых мам, которые хотят открыть свое дело. Участницам предстоит пройти пятидневное обучение и представить экспертам свой бизнес-план.

На занятиях женщинам расскажут, как найти свою нишу, обучат основам маркетинга, финансовой и юридической грамотности. Участвовать могут мамы несовершеннолетних детей и женщины в декрете, которые либо не занимались предпринимательством, либо их бизнесу не более года.

«Проект «Мама-предприниматель» реализуется в крае третий год подряд. Он невероятно востребован. В первый год заявки на участие подали 60 девушек, во второй - уже более 120. Если в первый год все участницы проекта были только из Красноярска, то во второй и из Железногорска, Минусинска, Абана, Уяра. Победительница только одна, однако агентство в рамках программ господдержки предпринимательства поможет остальным участницам открыть свое дело», - рассказал генеральный директор агентства развития бизнеса Александр Граматунов.

Прием заявок заканчивается 7 сентября. Зарегистрироваться можно по ссылке. Победительница получит гранд на реализацию своей бизнес-идеи в размере 100 тысяч рублей.