«Норникель» привез на Таймыр реанимобиль Северным морским путем

«Норникель» привез на Таймыр новый реанимобиль Северным морским путем. Его получила Таймырская межрайонная больница. Транспорт прибыл на дизель-электроходе «Мончегорск» в рамках благотворительной помощи компании в период пандемии. Подобного реанимобиля в парке больницы еще не было.

«Прибывший автомобиль стал восьмым в автопарке больницы. Он может эксплуатироваться в любую погоду, в том числе по бездорожью. Это большая помощь в наших погодных условиях, - рассказал начальник гаража Таймырской межрайонной больницы Виктор Гаврюков. – Все автомобили у нас для разных бригад. Три машины выделено для заболевших ковидом. Как только на реанимобиль будут оформлены все документы, эта современная машина встанет на вахту защиты и оказания медицинской помощи нашему населению. Врачи скорой помощи будут использовать его в том числе для транспортировки тяжелых пациентов в Норильск и Оганер».

Напомним, «Норникель» еще на старте пандемии сформировал потребности северных больниц - необходимого медоборудования и лекарств - и планомерно выполняет взятые обязательства. Так, с начала пандемии Таймырская межрайонная больница уже получила от компании более 19 миллионов рублей. На эти средства были закуплены 10 аппаратов ИВЛ (четыре аппарата уже эксплуатируются, в ближайшее время после сборки подключат и остальные шесть), бактерицидные облучатели, СИЗы и так далее.

«С начала пандемии мы обратились ко многим нашим организациям на территории с просьбой о помощи, потому что вся эта ситуация с коронавирусом случилась внезапно, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Таймырской межрайонной больницы Виктория Клисак. – Мы получили 10 аппаратов ИВЛ, бактерицидные облучатели, которые сейчас находятся не только в госпитале, но и во всех наших подразделениях, а также лекарственные препараты. Покупка реанимационного автомобиля была включена в общую заявку потребностей региона с учетом сценариев распространения коронавирусной инфекции. «Норникель» оказал нам самую существенную помощь».

С начала эпидемии в больнице работают три «ковидных бригады»: одна педиатрическая, одна – во взрослой поликлинике, третья – для неотложных вызовов. Такое распределение усилило нагрузку на бригады, работающие в обычном режиме. Остальные больные могут остаться без помощи, поэтому новая машина – это существенная поддержка, ведь она оснащена реанимационным оборудованием. Также от «Норникеля» больница получила транспортный аппарат ИВЛ. Это позволит доставлять больных в Норильск, в том числе и тяжелых.

По словам заместителя главврача Таймырской межрайонной больницы, после улучшения эпидситуации, новую машину будут использовать в обычном режиме по назначению.

Напомним, два реанимобиля в мае от «Норникеля» получила и Норильская станция скорой медицинской помощи. Всего же компания с момента запуска программы по борьбе с коронавирусной инфекцией направила в регионы своего присутствия на борьбу с пандемией более 20 миллиардов рублей.

по информации «Норникеля»

фото: Владимир Макушкин