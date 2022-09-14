14 сентября
Красноярск
погода +2 °C
60.07
 
€ 60.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

Главная Экология
Красноярск
11:10 14 Сентября 2022
животные, в красноярском крае, природа, экология, в россии, наука
версия для печати Ico_print

Специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фотографиями со строительства плотины 

Благодаря видеорегистратору им удалось получить уникальные кадры работы речного бобра при строительстве плотины. 

В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

Специалисты нацпарка отметили, что постройка бобрами плотин или запруд оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние водных и приречных биотопов. В образовавшемся разливе поселяются многочисленные моллюски и водные насекомые, которые в свою очередь привлекают водоплавающих птиц.

В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

Видео с «бобром-строителем» на территории Горного лесничества национального парка «Шушенский бор» были сняты в середине августа, а уже в сентябре Сергей Чумаков побывал на месте «бобровой стройки» и рассказал, что плотина увеличилась в размерах. Наблюдение за строительством бобровой плотины в национальном парке «Шушенский бор» продолжат.

В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

Фото: Сергей Чумаков

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

Волонтеры БоАЗа провели акцию по уборке берегов реки во время экомарафона «День Карабулы»

12 Сентября 2022 г.
Второй год подряд ее проводят в Богучанском районе
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ вместе с предприятиями НК «Роснефть» отмечает Международный день чистого воздуха

Ачинский НПЗ вместе с предприятиями НК «Роснефть» отмечает Международный день чистого воздуха

8 Сентября 2022 г.
7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха
Новости Красноярска: Волонтёры Красноярской железной дороги провели в Красноярске экологическую акцию «Чистая Базаиха»

Волонтёры Красноярской железной дороги провели в Красноярске экологическую акцию «Чистая Базаиха»

7 Сентября 2022 г.
Мероприятие стало частью Форума волонтёров Красноярской магистрали
Новости Красноярска: «Норникель» и Минприроды РФ подписали соглашение о сохранении популяции кречета

«Норникель» и Минприроды РФ подписали соглашение о сохранении популяции кречета

6 Сентября 2022 г.
«Норникель» выделит 50 млн рублей на сохранение кречета
Новости Красноярска: В Богучанском районе пройдет экомарафон

В Богучанском районе пройдет экомарафон

6 Сентября 2022 г.
«День реки» состоится 10 сентября на берегах Карабулы
Новости Красноярска: Содержание фтора в хвое красноярских лесов уменьшилось за последние 5 лет

Содержание фтора в хвое красноярских лесов уменьшилось за последние 5 лет

5 Сентября 2022 г.
Эксперты исследовали зеленые насаждения в городе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

В Красноярске на улице Брянской сбили 12-летнего школьника

10 Сентября 2022 г.
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru