В Красноярском крае специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины

Специалисты нацпарка «Шушенский бор» поделились фотографиями со строительства плотины

Благодаря видеорегистратору им удалось получить уникальные кадры работы речного бобра при строительстве плотины.

Специалисты нацпарка отметили, что постройка бобрами плотин или запруд оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние водных и приречных биотопов. В образовавшемся разливе поселяются многочисленные моллюски и водные насекомые, которые в свою очередь привлекают водоплавающих птиц.

Видео с «бобром-строителем» на территории Горного лесничества национального парка «Шушенский бор» были сняты в середине августа, а уже в сентябре Сергей Чумаков побывал на месте «бобровой стройки» и рассказал, что плотина увеличилась в размерах. Наблюдение за строительством бобровой плотины в национальном парке «Шушенский бор» продолжат.

Фото: Сергей Чумаков