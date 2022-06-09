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100 деревьев высадил "Экоресурс" на красноярском полигоне «Шинник»

Главная Экология
Красноярск
14:36 9 Июня 2022
волонтеры, акция, экология, город, благоустройство
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В честь Всемирного дня окружающей среды и в рамках Марафона зелёных дел, ООО «Экоресурс» при помощи Красноярского экологического вестника «Красноярск Против», 5 июня 2022 года организовали посадку 100 деревьев.

В настоящий момент биологический этап Проекта рекультивации полигона «Шинник» завершён. В соответствии с проектом осуществлены все мероприятия, ход рекультивации контролировался общественностью, полигон пригоден для озеленения. Примечательно, что рекультивация полностью осуществлялась за счёт бизнеса без привлечения бюджетных средств. Председатель МГО Всероссийского Общества Охраны Природы, Элмурод Расулмухамедов подчеркнул: «Такой вариант рекультивации как на «Шиннике» - когда предприниматели осуществили всё за счёт собственных средств, может служить примером и подтверждением позиции Президента России об ответственном бизнесе».

100 деревьев высадил "Экоресурс" на красноярском полигоне «Шинник»

В рамках Марафона зелёных дел в дополнение к проекту рекультивации, на полигоне «Шинник» появились акации, яблони и серебристые тополя. Артём Речицкий: «деревья высажены в два ряда и будут живой изгородью отгораживающей полигон от дачного массива и остановки общественного транспорта».

Акцию поддержали более 50 волонтеров, жители из близлежащих УК, ТСЖ и СНТ «Солнечное-12», представитель центра «Ковчег» и не равнодушные красноярцы.

100 деревьев высадил "Экоресурс" на красноярском полигоне «Шинник»

Спасибо всем активистам и волонтерам, общественникам, привлекающим внимание к темам экологии, всем инициативным жителям нашего города. Огромная радость видеть, что нас с каждым днем становится все больше!

Фото: «Экоресурс»

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