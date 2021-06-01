Данные онлайн-мониторинга выбросов красноярских ТЭЦ будут доступны в июле

СГК подписала соглашение с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края о взаимодействии в рамках выполнения мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Красноярске. В документе обозначены новые сроки основных мероприятий комплексного плана, в частности запуска онлайн-мониторинга выбросов предприятий.

Информацию о выбросах красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирская генерирующая компания будет предоставлять в краевое министерство экологии в электронном виде по установленной ведомством форме. Планируется, что данные разместят на информационном ресурсе krasecology.ru, где они будут доступны всем желающим.

Александр Шлегель, Директор Красноярского филиала СГК: «Согласно комплексному плану, установка приборов контроля на наших станциях в Красноярске была запланирована на 2022 год. Сейчас работы по монтажу этого оборудования уже выполнены, оборудование находится в опытной эксплуатации, а с 1 июля мы готовы ввести его в промышленную эксплуатацию. Этот новый срок мы и указали в подписанном сегодня соглашении».

Кроме того, в рамках согласованных 31 мая обязательств СГК будет размещать экологическую информацию на своих интернет-ресурсах и продолжит регулярно проводить дни открытых дверей на теплоэлектростанциях, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых отметил, что открытость очень важна для крупных предприятий.

Фото: СГК

По материалам СГК