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Данные онлайн-мониторинга выбросов красноярских ТЭЦ будут доступны в июле

Главная Экология
Красноярск
17:05 1 Июня 2021
экология, соглашение, энергетика, проверка
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СГК подписала соглашение с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края о взаимодействии в рамках выполнения мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Красноярске. В документе обозначены новые сроки основных мероприятий комплексного плана, в частности запуска онлайн-мониторинга выбросов предприятий.

Информацию о выбросах красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирская генерирующая компания будет предоставлять в краевое министерство экологии в электронном виде по установленной ведомством форме. Планируется, что данные разместят на информационном ресурсе krasecology.ru, где они будут доступны всем желающим.  

Данные онлайн-мониторинга выбросов красноярских ТЭЦ будут доступны в июле
Александр Шлегель, Директор Красноярского филиала СГК:

«Согласно комплексному плану, установка приборов контроля на наших станциях в Красноярске была запланирована на 2022 год. Сейчас работы по монтажу этого оборудования уже выполнены, оборудование находится в опытной эксплуатации, а с 1 июля мы готовы ввести его в промышленную эксплуатацию. Этот новый срок мы и указали в подписанном сегодня соглашении».

Кроме того, в рамках согласованных 31 мая обязательств СГК будет размещать экологическую информацию на своих интернет-ресурсах и продолжит регулярно проводить дни открытых дверей на теплоэлектростанциях, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Данные онлайн-мониторинга выбросов красноярских ТЭЦ будут доступны в июле

Министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых отметил, что открытость очень важна для крупных предприятий.

Данные онлайн-мониторинга выбросов красноярских ТЭЦ будут доступны в июле

Фото: СГК
По материалам СГК

Экология / НОВОСТИ
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