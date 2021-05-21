РУСАЛ презентовал проект перестройки КрАЗа краевым властям

Красноярский алюминиевый завод ждет глобальное экологическое преображение. Этот проект - часть перестройки четырех алюминиевых заводов Сибири. Проект программы, которая стартует уже в этом году и по плану завершится в 2028 году, генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин презентовал губернатору Александру Уссу и правительству Красноярского края. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, в свое время его инициировал основатель компании Олег Дерипаска.

На Красноярском алюминиевом заводе перестроить планируют половину завода. Демонтируют старые корпуса, построенные еще во времена СССР, и возведут новые цеха. В них установят разработанные инженерами РУСАЛа электролизеры РА - 550, работающие по технологии обожженного анода. Благодаря использованию самой современной, мощной, экологичной и энергетически эффективной на сегодня технологии производства алюминия в мире, выбросы бензапирена снижаются до нуля, выбросы фторидов уменьшаются в 3,5 раза. Корпуса будут перестраивать постепенно, не прерывая выпуск алюминия. Это позволит сохранить объемы производства на прежнем уровне и избежать сокращений сотрудников на самом предприятии.

Объем инвестиций в перестройку КрАЗа оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов, и Компания предполагает справляться с финансированием своими силами.

- Надо четко отметить, что весь проект реализуется на коммерческие деньги, ни копейки государственных вливаний не предусмотрено. Но компании будут предоставлены госгарантии по программе, стимулирующей модернизацию российской промышленности. Строительство, по сути, нового производства на месте старых корпусов - процесс долгий, и банкам так спокойней кредитовать бизнес. Подчеркну, что строительство не предполагает изменение объема производства, в том числе на КрАЗе. Цель проекта - решить унаследованные проблемы с экологией,- подчеркнул Евгений Никитин.

Он добавил, что эта программа необходима обществу и важна для экономики. Она также полностью соответствует задачам государства в области устойчивого развития и глобального тренда «озеленения» промышленности и экономики.

Реализация этого масштабного плана по четырем сибирским городам позволит создать около 10 тыс. дополнительных рабочих мест в привлекаемых организациях и около 7,2 тыс. дополнительных рабочих мест для производства соответствующего оборудования, около 1,2 тыс. рабочих мест на новых анодных фабриках для обеспечения алюминиевого производства. Дополнительные заказы получат сотни российских предприятий и организаций, в том числе средний и малый бизнес. Как следствие, вырастут и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Сама программа позволит кардинально улучшить экологическую обстановку в городах присутствия РУСАЛа и изменит качество жизни в регионах.

Александр Усс, Губернатор Красноярского край: «Благодаря новым, во многом радикальным преобразованиям и созданию технологической долины, Красноярский край по-прежнему остается регионом-лидером по производству и переработке алюминия. При этом мы говорим о гораздо более благоприятной экологической среде. Наша задача сделать так, чтобы эти планы как можно скорее воплотились в жизнь. Красноярцы ждут перемен в сфере экологии, и мы должны идти им навстречу».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»