Рабочие начали уборку на Кузнецовском плато

В начале мая на Кузнецовском плато начали уборку незаконной общегородской свалки, рассказали в мэрии. На данный момент рабочие вывезли уже 1 857 кубометра мусора, сообщили администрация Кировского района

«На Кузнецовское плато вывозят мусор многие, в том числе и крупные торговые центры. Недавно поймали нарушителя, мусор привезли из магазина детской одежды. На владельца составили протокол об административном правонарушении и обязали убрать 8 кубометров мусора.», - сказала руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Напомним, что за нарушение правил благоустройства для предусмотрены штрафы от 1 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: http://www.admkrsk.ru