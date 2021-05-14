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Рабочие начали уборку на Кузнецовском плато

Главная Экология
Красноярск
09:33 14 Мая 2021
в красноярском крае, мусор, уборка
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В начале мая на Кузнецовском плато начали уборку незаконной общегородской свалки, рассказали в мэрии. На данный момент рабочие вывезли уже 1 857 кубометра мусора, сообщили администрация Кировского района

«На Кузнецовское плато вывозят мусор многие, в том числе и крупные торговые центры. Недавно поймали нарушителя, мусор привезли из магазина детской одежды. На владельца составили протокол об административном правонарушении и обязали убрать 8 кубометров мусора.», - сказала руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Напомним, что за нарушение правил благоустройства для предусмотрены штрафы от 1 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: http://www.admkrsk.ru

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