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«Норникель» снизит выбросы парниковых газов на фоне увеличения производства

Главная Экология
Красноярск
14:01 11 Мая 2021
экология, норильск, безопасность, выбросы
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В «Норникеле» существенным образом пересмотрена модель управления рисками, в частности, климатическими, улучшена организационная структура и введены более жесткие экологические показатели эффективности для руководства. В частности, в КПЭ 2021 года были включены показатели, привязанные к отсутствию экологических происшествий, а также разрабатывается система КПЭ, привязанная к росту экологической эффективности и снижению воздействия на изменения климата в качестве долгосрочных показателей.

Одним из наиболее значимых достижений в области устойчивого развития в 2020 году стала разработка новой комплексной экологической стратегии. Были определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые планируется реализовать к 2030 году. В частности, в области изменения климата «Норникель» намерен сохранить достигнутый в прошлом году уровень выбросов парниковых газов (Охват 1+2) менее 10 млн т CO2-экв. при увеличении объемов производства на 25-30%.

На осуществление этой стратегии «Норникель» планирует направить свыше 5,5 млрд долларов, из них 3,6 млрд предусмотрены на реализацию беспрецедентной «Серной программы», которая предполагает снижение выбросов диоксида серы на 95% к 2030 году. На данный момент по каждому из направлений поставлены четкие цели, а в 2021 году ожидается их детализация.

В целом прошлом году компания добилась значительных успехов в снижении интенсивности воздействия на окружающую среду. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ уменьшилась на 20,7% по сравнению с 2019 годом, интенсивность выбросов парниковых газов сократилась на 23,3%. По уровню удельных выбросов диоксиода углерода компания находится в нижней квартили среди международных горно-металлургических компаний и планирует удержать лидерские позиции. Объем косвенных выбросов CO2 (Охват 3) также является одним из самых низких в отрасли. Кроме того, была значительно снижена интенсивность потребления энергии (на 22,4% к 2019 г.) и воды (на 14% к 2019 г). Доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, увеличилась до 46%, что является одним из самых высоких показателей в металлургической промышленности.

 

по информации «Норникеля»

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