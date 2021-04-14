«Норникель» презентовал на КЭФ-2021 экологические программы

Сегодня в рамках Красноярского экономического форума состоялась дискуссия на тему «Экология в СФО. Проекты и успешные кейсы реализации нацпроекта «Экология». В ней принял участие и Станислав Селезнев вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности. Он презентовал экологические программы компании и рассказал о планах на ближайшее будущее.

К примеру, федеральный проект «Чистый воздух» предполагает комплексные меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая Норильск. Для этого «Норникелем» была разработана «Серная программа», объем финансирования которой составит 250 млрд рублей.

Программа предполагает поэтапное снижение выбросов диоксида серы. В итоге к 2030 году показатели должны сократиться на 95 процентов. Первый этап реализации программы предполагает утилизацию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с получением серной кислоты и строительство мощностей по ее нейтрализации. На втором этапе диоксид серы будет утилизирован на Медном заводе, а также построены объекты и расширена инфраструктура по переработке серной кислоты.

Еще один федеральный проект – «Чистая страна» - предполагает санитарную очистку территорий Норильска. Так, в 2020 году компанией подготовлено технико-экономическое обоснование организации производства по переработке лома черных металлов и выпуску прокатной продукции, которое будет включать в себя установку двух плавильных агрегатов. Также нанесены на карту участки с местами обнаружения свалок плюс организована работа по очистке территорий от металлолома и строительного мусора общей площадью более 700 м2.

В этом году планируется очистка более 712 га территорий, уборка более 89 тысяч тонн лома и 195 тысяч тонн других смешанных отходов.