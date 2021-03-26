Красноярская железная дорога примет участие в международной экологической акции «Час Земли»

27 марта Красноярская железная дорога присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли».

В этот день с 20:30 до 21:30 местного времени будут отключены архитектурная подсветка и дополнительное освещение железнодорожных вокзалов и административных зданий магистрали в Красноярском крае и Хакасии. Также на этот период времени в Красноярске погаснет подсветка железнодорожного моста через реку Енисей. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу этих объектов, будет функционировать.

Благодаря участию в акции КрасЖД, по предварительным подсчетам, сэкономит более 800 кВт/ч. При этом мероприятие никак не повлияет на организацию перевозочного процесса.

Отметим, ОАО "РЖД" постоянно расширяет использование ресурсосберегающих технологий. Так, в Хакасии и Красноярском крае железнодорожные вокзалы станций Абакан и Красноярск оснащены системой "Умный вокзал": автоматизированный диспетчерский центр круглосуточно контролирует работу основных систем жизнеобеспечения здания (вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха). Подобные технологии позволяют значительно экономить природные ресурсы.

Видео (архив) по ссылке.

По материалам КрасЖД