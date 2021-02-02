В 2021 году En+ Group направит 10 млн рублей на поддержку проектов-победителей грантового конкурса экологических инициатив

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, объявляет о старте грантового конкурса экологических проектов по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия компании. Размер грантового фонда в 2021 году составит 10 млн рублей, максимальная сумма гранта - 500 тыс. рублей.

Получить поддержку En+ Group в рамках грантового конкурса могут проекты по сохранению Байкала и его природных территорий, Ангары, Енисея, Волги, Оки и их притоков, а также других водных объектов указанных территорий. На рассмотрение принимаются заявки по 4 номинациям: «Местная инициатива», посвященная идеям развития эковолонтерства и совершенствования инфраструктуры природных объектов; «Объединяя ресурсы» – номинация для экологического предпринимательства; «Передавая опыт» – для образовательных проектов экологического содержания; «Наука и практика» - поддержка научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов университетов и институтов для решения актуальных прикладных задач в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.

В 2020 году грантовый конкурс состоялся в пилотном формате. На рассмотрение поступили 83 проекта, 14 из которых получили финансовую поддержку компании. В пилотном конкурсе принимали участие 4 города - Иркутск, Байкальск и Усть-Илимск в Иркутской области, а также Дивногорск в Красноярском крае. В 2021 году расширена география для соискателей. На конкурс принимаются заявки от жителей 7 городов присутствия компании – в Иркутской области из городов Иркутск, Усть-Илимск, Байкальск, Ангарск, а также из Дивногорска (Красноярский край), Миасса (Челябинская область) и Нижнего Новгорода (Нижегородская область).

Грантовый конкурс экологических проектов – часть комплексной программы En+ Group по защите Байкала и других водных экосистем в регионах присутствия, реализуемой с 2011 года по инициативе Олега Дерипаски. Конкурс проводится с целью внедрения и развития новых механизмов поддержки инициатив местного сообщества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также направлен на формирование сообщества из экспертов, активистов, лидеров мнений, объединенных идеями экологической ответственности.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), государственные федеральные, региональные и муниципальные бюджетные учреждения, учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья, управляющие компании, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках конкурсных направлений. Победителей грантового конкурса определит независимый экспертный совет, состоящий из представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников, и конкурсная комиссия.

Прием заявок стартовал 1 февраля и продлится до 15 марта 2021 года. Информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию можно найти на сайте конкурса www.enplus-grant.ru, заявки принимаются исключительно в электронном виде на специальной платформе конкурса.

Проведение грантового конкурса также включает образовательную поддержку участников. Для потенциальных участников состоится серия событий: онлайн-презентация, образовательные вебинары, очные консультации в городах реализации конкурса. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях и посмотреть расписание можно на сайте конкурса.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора компании En+ Group:

«Грантовый конкурс стал площадкой для консолидации идей, на которой сформировалось сообщество из экспертов, активистов, лидеров мнений. Компании важно, чтобы в локальных сообществах появлялась своя методическая и инфраструктурная база, проектные и постоянные команды, практики, направленные на улучшение экологической обстановки в их территориях. В 2021 году мы расширили географию конкурса и увеличили размер грантового фонда с 5 до 10 млн рублей. Надеемся, что это позволит раскрыть потенциал экологических инициатив, имеющих долгосрочный эффект».

По материалам пресс-службы En+ Group