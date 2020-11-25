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На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра

Главная Экология
Красноярск
12:55 25 Ноября 2020
предприятие, модернизация, оборудование, экология
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19 ноября в ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершился масштабный экологический проект: введен в эксплуатацию современный электрофильтр швейцарского производства, установленный на вращающейся печи № 5.

Старт работе нового оборудования дали исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин и первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

Запустив в работу современный электрофильтр, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

«Оборудование введено в строй, несмотря на объективные трудности. Ни пандемия, ни экономический спад в стране не смогли помешать «Сибирскому цементу» реализовать планы по повышению экологической безопасности производства. Снижая воздействие на окружающую среду, мы заботимся о настоящем и будущем наших детей и жителей всего города», – подчеркнул Сергей Шепталин.

Вращающаяся печь №5 – самая мощная из трех печей обжига Красноярского цементного завода: агрегат выпускает 35 тыс. тонн клинкера в час. Как отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин, установка электрофильтра стала третьим проектом модернизации линии за последние годы. Мероприятия, проведенные ранее, также направлены на достижение экологического эффекта. Суммарный объем инвестиций АО «ХК «Сибцем» превысил 800 млн рублей. Так, в 2019 году на предприятии построена единая для всех печей 130-метровая дымовая труба, заменившая три прежних трубы высотой до 80 метров, что позволило улучшить условия рассеивания частиц неорганической пыли, содержащихся в отходящих газах печей обжига и верхних слоях атмосферы, и снизить их концентрацию в приземном слое. Помимо этого, реализован проект по техническому перевооружению вращающейся печи №5 с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, установкой многоканальной горелки PYRO-JET производства немецкой фирмы KHD Humboldt Wedag AG и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу №5. В результате модернизации удалось обеспечить более эффективное сжигание твердого топлива, добиться снижения его расхода и, соответственно, уменьшения количества выбросов.

ООО «Красноярский цемент» является участником федерального проекта «Чистый воздух». Как отметил Виталий Бадмаев, предприятие внесло существенный вклад в его реализацию. «Компания инвестировала в проект значительные средства, и экспертное сообщество высоко оценивает экологическую эффективность тех мероприятий, которые были реализованы на заводе», – подчеркнул он.

Особенно важна экологическая модернизация цементного завода для жителей города Красноярска и прежде всего – Свердловского и Кировского районов, уверен первый замглавы Красноярска Владислав Логинов. «Завод «Красноярский цемент» действительно сегодня думает, делает и работает по-красноярски. Тема экологии очень сложная, но предприятие уделяет ей большое внимание и иногда идет на шаг впереди тех требований, которые мы выдвигаем для городских производств», – отметил Владислав Логинов.

Накануне, 18 ноября, с оборудованием, подготовленным к вводу в эксплуатацию, ознакомился руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов. «Проектный офис осуществляет мониторинг хода реализации мероприятий комплексного плана, принятого в рамках федерального проекта, а также реагирует на сигналы, поступающие со стороны общественности. Побывав на заводе, я убедился, что все запланированные «Красноярским цементом» мероприятия выполняются. Проведена серьезная работа, которая позволит обеспечить снижение уровня выбросов. Очевидно, что компания уделяет значительное внимание инвестиционным проектам, направленным на улучшение экологии города», – отметил представитель Росприроднадзора.

АО «ХК «Сибцем» намерено и дальше инвестировать в техническое перевооружение ООО «Красноярский цемент». «Для завершения нашей программы модернизации, рассчитанной до 2025 года, потребуется еще порядка 800 млн рублей. В результате к европейским экологическим стандартам будут приведены печи № 3 и № 4», – подчеркнул Владимир Афанасин.

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»
По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»

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